Verso il lockdown per le feste (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cinque settimane di lockdown in Olanda, Natale blindato in Germania, a Londra e a New York. Altrove si è già deciso di chiudere per provare a fermare la terza ondata, annunciata da più parti. In Italia manca ancora la quadra sulle misure da varare per tenere a bada il virus, che, sia pure più lentamente, prosegue la sua corsa. Si continuano a sfiorare i 500 morti al giorno per il Covid e il Governo deve valutare se e come stringere ancora le maglie nelle festività natalizie, specie per rendere impossibili gli assembramenti da shopping che si sono visti in tutte le grandi città, cercando di allontanare lo spettro della nuova ondata a gennaio. Una decisione arriverà entro 48 ore - “domani sera o mercoledì”, dicono fonti da Palazzo Chigi. L’ipotesi che rimbalza nelle riunioni di Governo e tecnici - incaricati di elaborare le proposte e schierati sulla linea della ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cinque settimane diin Olanda, Natale blindato in Germania, a Londra e a New York. Altrove si è già deciso di chiudere per provare a fermare la terza ondata, annunciata da più parti. In Italia manca ancora la quadra sulle misure da varare per tenere a bada il virus, che, sia pure più lentamente, prosegue la sua corsa. Si continuano a sfiorare i 500 morti al giorno per il Covid e il Governo deve valutare se e come stringere ancora le maglie nelle festività natalizie, specie per rendere impossibili gli assembramenti da shopping che si sono visti in tutte le grandi città, cercando di allontanare lo spettro della nuova ondata a gennaio. Una decisione arriverà entro 48 ore - “domani sera o mercoledì”, dicono fonti da Palazzo Chigi. L’ipotesi che rimbalza nelle riunioni di Governo e tecnici - incaricati di elaborare le proposte e schierati sulla linea della ...

NicolaPorro : ?? Verso un nuovo #lockdown, il Cav liquida il #Conte ter, ancora miliardi per l'inutile reddito grillino. Questo e… - repubblica : Stretta anti-Covid per Natale: il governo verso il lockdown nazionale, ora la parola passa al Cts - fanpage : Italia verso mini #lockdown, il Cts chiede di inasprire le misure restrittive #lockdownitalia - ninda1952 : RT @ildolomiti: Tra le ipotesi quella di un lock-down come quello che è stato deciso ieri in Germania. I numeri della curva epidemiologica… - lanuovariviera : Covid, si va verso il lockdown natalizio. Aperti solo i servizi essenziali -

Ultime Notizie dalla rete : Verso lockdown New York verso lockdown totale. Oggi la prima vaccinata: è un'infermiera della terapia intensiva Il Messaggero Governo e Cts verso la stretta di Natale. Contagi e vittime troppo alti, ma il lock spaventa

L'ipotesi è quella di una zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi - un lockdown di fatto -, dalla vigilia a Santo Stefano, da San Silvestro a Capodanno, solo con i servizi essenziali ... Covid: verso il lockdown nazionale per il periodo di Natale. Invariata l’incidenza del contagio

In Italia si continuano a sfiorare i 500 morti al giorno per il Covid e il governo deve decidere se e come stringere ancora le maglie nelle festività natalizie, specie per rendere impossibili gli asse ... L'ipotesi è quella di una zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi - un lockdown di fatto -, dalla vigilia a Santo Stefano, da San Silvestro a Capodanno, solo con i servizi essenziali ...In Italia si continuano a sfiorare i 500 morti al giorno per il Covid e il governo deve decidere se e come stringere ancora le maglie nelle festività natalizie, specie per rendere impossibili gli asse ...