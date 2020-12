Serie A femminile: dominio Juve, Milan in paradiso, Pink Bari all’inferno (Di lunedì 14 dicembre 2020) Serie A femminile: la Juventus travolge la Roma, il Milan batte il Sassuolo, cadono ancora Napoli e Pink Bari e per entrambe ora sono guai La Juventus doma la Roma sotto tutti i punti di vista, rifilandole ancora quattro reti: finisce 4-1 per le bianconere, che volano sempre più in vetta alla classifica. Una vittoria di forza contro una Lupa decisamente senza identità. Chi non molla è il Milan, che batte (2-0) nel big match crocevia per il secondo posto, valevole la qualificazione alla prossima Champions League, il Sassuolo di Giampiero Piovani e torna in scia delle bianconere a tre lunghezze. Se la Vecchia Signora può vantare un super attacco con ben 29 reti realizzate, il Diavolo risulta la miglior difesa della Serie A con soli 4 ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020): lantus travolge la Roma, ilbatte il Sassuolo, cadono ancora Napoli ee per entrambe ora sono guai Lantus doma la Roma sotto tutti i punti di vista, rifilandole ancora quattro reti: finisce 4-1 per le bianconere, che volano sempre più in vetta alla classifica. Una vittoria di forza contro una Lupa decisamente senza identità. Chi non molla è il, che batte (2-0) nel big match crocevia per il secondo posto, valevole la qualificazione alla prossima Champions League, il Sassuolo di Giampiero Piovani e torna in scia delle bianconere a tre lunghezze. Se la Vecchia Signora può vantare un super attacco con ben 29 reti realizzate, il Diavolo risulta la miglior difesa dellaA con soli 4 ...

