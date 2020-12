Recensione Morbid: The Seven Acolytes, soli in mezzo al nulla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un soulsike con visuale isometrica che fatica a catturare il giocatore. Scopriamo perché con la Recensione di Morbid: The Seven Acolytes Il filone dei soulslike è ormai uno dei più diffusi, e più amati, degli ultimi anni nell’industria videoludica. Questo sottogenere è apprezzatissimo sia dalla critica che dal pubblico e lo fa con delle meccaniche che si sono radicate sempre di più in questo tipo di produzioni. Da Demon’s Souls (che molti giocatori stanno riscoprendo oggi su PS5, qui la nostra Recensione) a Salt and Sanctuary, fino a Morbid: The Seven Acolytes; tutti giochi che declinano il soulslike in un modo differente. Andiamo allora ad analizzare quest’ultimo che, purtroppo, non ci ha convinto fino in fondo. Una prospettiva ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un soulsike con visuale isometrica che fatica a catturare il giocatore. Scopriamo perché con ladi: TheIl filone dei soulslike è ormai uno dei più diffusi, e più amati, degli ultimi anni nell’industria videoludica. Questo sottogenere è apprezzatissimo sia dalla critica che dal pubblico e lo fa con delle meccaniche che si sono radicate sempre di più in questo tipo di produzioni. Da Demon’s Souls (che molti giocatori stanno riscoprendo oggi su PS5, qui la nostra) a Salt and Sanctuary, fino a: The; tutti giochi che declinano il soulslike in un modo differente. Andiamo allora ad analizzare quest’ultimo che, purtroppo, non ci ha convinto fino in fondo. Una prospettiva ...

tuttoteKit : Recensione Morbid: The Seven Acolytes, soli in mezzo al nulla #InEvidenza #MorbidTheSevenAcolydes #NintendoSwitch… - GamerNewsit : #MORBID Se siete alla ricerca di un titolo appagante e non banale siete nel posto giusto: scoprite Morbid: The Seve… - DenjinDen : ??Online la recensione di #MorbidTheSevenAcolytes di @MergeGamesLtd e @StillRunningDEV ????Cosa aspettate? Link in b… -