Nuovo DPCM Natale: Toscana resta arancione; Piemonte e Lombardia si a spostamenti? (Di lunedì 14 dicembre 2020) La Toscana resta per un’altra settimana in Zona arancione. È la decisione presa ieri dalla cabina di regia del ministero della Salute, dopo l’analisi dei dati epidemiologici della nostra regione, non accogliendo quindi le richieste del governatore Eugenio Giani. Il Nuovo punto sui numeri toscani del coronavirus sarà fatto venerdì 18 dicembre: significa che la Toscana non potrà tornare in Zona Gialla prima di domenica 20 dicembre. E quello sarà l’unico giorno in cui sarà possibile varcare i confini regionali, perché dal giorno successivo, lunedì 21, scatteranno le nuove limitazioni per le festività natalizie, che dureranno fino al 7 gennaio. Buone notizie invece per molte altre regioni che sono passata da ieri in zona gialla, a partire da Piemonte e Lombardia fino a ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Laper un’altra settimana in Zona. È la decisione presa ieri dalla cabina di regia del ministero della Salute, dopo l’analisi dei dati epidemiologici della nostra regione, non accogliendo quindi le richieste del governatore Eugenio Giani. Ilpunto sui numeri toscani del coronavirus sarà fatto venerdì 18 dicembre: significa che lanon potrà tornare in Zona Gialla prima di domenica 20 dicembre. E quello sarà l’unico giorno in cui sarà possibile varcare i confini regionali, perché dal giorno successivo, lunedì 21, scatteranno le nuove limitazioni per le festività natalizie, che dureranno fino al 7 gennaio. Buone notizie invece per molte altre regioni che sono passata da ieri in zona gialla, a partire dafino a ...

infoitinterno : Nuovo DPCM Natale: Toscana resta arancione; Piemonte e Lombardia si a spostamenti? - D_Etrusca : Dai che il nuovo DPCM prevede addobbi natalizi particolari nelle camere intensive per la giornata di Natale e Capod… - AnnaMariaCastel : RT @valy_s: #Covid19 @TgLa7 “a seguito DELL’ANNUNCIO di Angela #Merkel, domani RIUNIONE D’URGENZA del CTS coi min. #Boccia e #Speranza. Si… - infoitinterno : Italia zona rossa per le feste: ipotesi nuovo Dpcm. Stretta anche su Roma dopo la folla per lo shopping - GIULIANOFA : Nuovo Dpcm per Italia zona rossa a Natale e Capodanno? -