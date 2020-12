Natale e Covid-19, Colidretti Campania: “339 piccoli comuni a distanziamento garantito” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNei 339 piccoli comuni della Campania con meno di 5mila abitanti il distanziamento è garantito per i quasi 680 mila abitanti che dispongono di circa il 50% del territorio regionale. I piccoli comuni sono il 62% del totale regionale. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti Campania su dati Fondazione Divulga in riferimento alle restrizioni in arrivo per Natale con la possibilità per gli abitanti dei comuni sotto i 5mila residenti di spostarsi ma per non più di 30 chilometri. Una deroga importante – sottolinea Coldiretti Campania – anche perché si tratta di realtà che spesso soffrono al contrario del rischio di spopolamento e di invecchiamento favorito anche dai ritardi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNei 339dellacon meno di 5mila abitanti ilè garantito per i quasi 680 mila abitanti che dispongono di circa il 50% del territorio regionale. Isono il 62% del totale regionale. È quanto emerge da una analisi della Coldirettisu dati Fondazione Divulga in riferimento alle restrizioni in arrivo percon la possibilità per gli abitanti deisotto i 5mila residenti di spostarsi ma per non più di 30 chilometri. Una deroga importante – sottolinea Coldiretti– anche perché si tratta di realtà che spesso soffrono al contrario del rischio di spopolamento e di invecchiamento favorito anche dai ritardi ...

