Morte di Apicella | la moglie diventa poliziotta in suo onore

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Giuliana Ghidotti,di Pasquale, il poliziotto morto in servizio lo scorso aprile a Napoli mentre inseguiva una banda di rapinatori nel quartiere Arenaccia è entrata in polizia. Così come ha annunciato il questore di Caserta, Antonio Borrelli, sta frequentando un corso riservato ai familiari delle vittime del dovere presso la Scuola allievi di Caserta. “La speranza è quella di riuscire a portare la divisa per la quale ha creduto fino alla fine mio marito”, ha detto la vedova di Pasquale. E su indirizzo del sindaco Luigi de Magistris è stata approvata la delibera, a firma dell’assessore con delega all’avvocatura Monica Buonanno, di costituzione di parte civile dell’Amministrazione comunale di Napoli nel procedimento penale a carico dei quattro rom coinvolti nell’incidente. Processo che sarà celebrato ...