Lockdown in Germania, ecco le regole dal 16 dicembre al 10 gennaio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cosa prevede il piano di restrizioni dure annunciato da Angela Merkel nell’incontro con i governatori degli Stati Leggi su corriere (Di lunedì 14 dicembre 2020) Cosa prevede il piano di restrizioni dure annunciato da Angela Merkel nell’incontro con i governatori degli Stati

Corriere : Merkel: «Lockdown totale in Germania da mercoledì» - AnnalisaChirico : Fanno un Dpcm, fissano delle regole, poi in Germania la cancelliera Merkel decide il lockdown e loro cambiano idea.… - SirDistruggere : In Germania, dove c'è una situazione contagi e morti migliore della nostra, ci sarà il lockdown dal 16 dicembre al… - AvucatPich : Visto che a Natale vogliono farci fare un lockdown come in Germania voglio anche sanità tedesca, stipendi tedeschi… - cristianovilla9 : #germania #lockdown da 200.000 a 500.000 € alle categorie più colpite -