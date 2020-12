Lazio | Klose | “Felice di incontrare un vecchio club”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ci sarà anche un ex molto particolare nel match che attende laagli ottavi di Champions League 2020/2021. Il vice allenatore del Bayern Monaco è, infatti, nientemeno che l’ex attaccante della, Miroslav. Il tedesco, che ha Roma ha lasciato tanti bei ricordi, ha commentato così il sorteggio: “Tante persone da Roma mi hanno già contattato. Sono molto felice, laera sicuramente il mio avversario preferito. Ho molto in comune con questo club e questa città. È una squadra pericolosa con il 3-5-2 di Inzaghi che è stato anche mio allenatore per un breve periodo di tempo. Non sarà una sfida facile, li analizzeremo bene e trarremo le nostre conclusioni”. SportFace.