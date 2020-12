Ipertensione | cosa fare se arriva di notte

Leggi su dilei

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Chi più chi meno, siamo tutti abituati a controllare la pressione arteriosa almeno una volta l’anno, e con frequenza maggiore in caso di riscontro d’. Se i valori salgono oltre i limiti consigliati, infatti, il medico ci offre dapprima indicazioni sullo stile di vita, indicando un’alimentazione meno ricca, il controllo del peso, la riduzione del sale da cucina, la regolare attività fisica e tutto il resto. Poi può anche passare a prescrivere i farmaci. Attenzione però. Stiamo parlando dei casi in cui l’viene riscontrata di giorno, nell’ambulatorio. Ma ci sono persone in cui la pressione arteriosa si alza nelle ore notturne. Come riconoscere questo quadro? E quanto può essere pericoloso per la salute? Una ricerca fa luce sul fenomeno L’notturna, ovvero la presenza di valori pressori elevati durante ...