Google Down, problemi 14 dicembre 2020: offline YouTube e Gmail (Di lunedì 14 dicembre 2020) Google Down oggi lunedì 14 dicembre 2020. Da qualche minuto i servizi di Google stanno avendo dei problemi e l'hashtag #GoogleDown sui social è diventato presto di tendenza. Tante le segnalazioni degli utenti sui social, soprattutto di tanti studenti alle prese con le lezioni online. Il servizio di posta elettronica di Google ha smesso di funzionare, impendendo a milioni di utenti in tutto il mondo di scaricare ed inviare email tramite il proprio account Gmail. Dalle prime informazioni acquisite sembrerebbe che il Down di oggi sta limitando le funzionalità del sito Gmail.com oltre che delle app per smartphone Android e iOS, impendendo di scaricare gli allegati, inviare nuovi messaggi ...

ilpost : I servizi di Google sono inaccessibili per molti utenti in tutto il mondo - wireditalia : Si è rotto Google. #GoogleDown - lorepregliasco : Google Meet è down? (notare il !!1 finale, degno del 2020) - gvldehn : madonna ma crescete un po' dio buono se google è in down LA GENTE NON PUÒ LAVORARE O STUDIARE - aostasera : Google 'down', applicazioni non funzionanti e disservizi per gli utenti - Aostasera -