Agenzia_Ansa : I carabinieri hanno trovato una terza valigia con resti umani nello stesso campo alla periferia di Firenze dove nei… - MoliPietro : Firenze – Trovata un terza valigi con resti umani: il corpo risulterebbe di una seconda persona - giannettimarco : RT @Agenzia_Ansa: I carabinieri hanno trovato una terza valigia con resti umani nello stesso campo alla periferia di Firenze dove nei giorn… - AnsaToscana : Trovata una terza valigia con resti umani. Rinvenuta nello stesso campo a Firenze dove sono state scoperte altre du… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: I carabinieri hanno trovato una terza valigia con resti umani nello stesso campo alla periferia di Firenze dove nei giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Trovata

Oggi pomeriggio il terzo, macabro ritrovamento: una terza valigia con all’interno altri resti, che secondo i carabinieri sarebbero di un’altra vittima.La partita, prevista per domani alle 20:45 al “Vigorito”, vede contrapposti in panchina proprio i due fratelli Inzaghi, Filippo e Simone, allenatore dei biancocelesti. Sentiamo, a tal proposito, come ...