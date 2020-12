FIFA 21 Global Series | Oliboli7 è il primo campione d' Europa e ipoteca la partecipazione alla eWorld Cup

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Un weekend da incorniciare quello appena trascorso per il team Mkers e Oliver Uttgren, in arte: dopo una spettacolare doppietta di vittorie in finale, il giovane talento svedese - già trionfatore della eAllsvenskan 2020 e fin da subito al vertice delle classifiche settimanali di21 - si è guadagnato l'ambita e agognata onorificenza did', qualificandosi direttamenteCup, la massima competizione eSportiva di21. I presupposti di uno straordinario successo erano intuibili dal raggiungimento delle fasi preliminari, le quali - a fronte di ben 1024 giocatori - avevano inquadrato Mkers come unico team eSport italiano ed europeo ad avere due player nella porzione conclusiva del tabellone virtuale: Prinsipe e ...