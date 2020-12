Etna torna a dare spettacolo | esplosioni | boati e fontane di lava Il video

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, in un arco di tempo di 4 ore dalle 23 alle 3 del mattino, il vulcano èto in una fase parossistica, con una colata lavica dal cratere di Sud Est risultata visibile a grande distanza anche dalla Calabria. L’attività eruttiva è stata preceduta da un repentino aumento dell’ampiezza del tremore vulcanico. Nell’analisi più dettagliata delle immagini delle telecamere, si sono osservati tre flussi piroclastici che si sono sviluppati, due in concomitanza con l’apertura della fessura eruttiva.disi sono susseguite ad intensità variabile per qualche ora, per poi attenuarsi. Sono avvenute tre fasi di fontana di, che hanno anche emesso colate didirette verso sud e sud-ovest, rimanendo però a quote al di sopra dei ...