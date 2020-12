Escursionista precipita davanti a figlio e marito mentre scatta un selfie in parco australiano

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 14 dicembre 2020)muoreunin una riserva naturale in Australia. È la vicenda che ha coinvolto la 38enne Rosy Loomba,ta da una roccia sporgente nelnazionale Grampians, vicino a Melbourne. A riportare la notizia, tra le varie testate, il New York Post. La donna, che era accompagnata dale dal, ha ignorato i cartelli di divieto e ha scavalcato la recinzione per arrampicarsi sul punto più estremo del Boroka Lookout, un rinomato belvedere che offre panoramica sulle montagne circostanti, sul paese di Halls Gap e sul lago Bellfield. Prima dire la foto, Rosy Loomba è scivolata su una barriera di sicurezza ...