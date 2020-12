Esame di italiano taroccato a Suarez, si dimette la rettrice dell’Università di Perugia Grego Bolli (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Ciao Luis come va?”. “Ciao Lorenzo tutto bene. E tu?”. “Tutto bene grazie. E tu? Come ti trovi a Perugia? E tua moglie e i tuoi figli?”. “Mi trovo bene, grazie. Anche loro stanno bene, i bambini vanno a scuola. Però sono un po’ preoccupato, ho molto lavoro e pochissimo tempo per stare con la famiglia. La sera torno sempre tardi e sto fuori tutto il giorno”. Sono queste le domande che furono rivolte al calciatore uruguaiano Luis Suarez dai professori dell’Università per Stranieri di Perugia, per consentirgli di prendere la cittadinanza italiana e poter giocare nella Juventus non da extracomunitario. Domande farsa, concordate, secondo i pm della Procura di Perugia, che indaga sul pasticcio Suarez, nel quale ha giocato un ruolo (ma non è indagata) la ministra dei Trasporti Paola De ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Ciao Luis come va?”. “Ciao Lorenzo tutto bene. E tu?”. “Tutto bene grazie. E tu? Come ti trovi a? E tua moglie e i tuoi figli?”. “Mi trovo bene, grazie. Anche loro stanno bene, i bambini vanno a scuola. Però sono un po’ preoccupato, ho molto lavoro e pochissimo tempo per stare con la famiglia. La sera torno sempre tardi e sto fuori tutto il giorno”. Sono queste le domande che furono rivolte al calciatore uruguaiano Luisdai professoriper Stranieri di, per consentirgli di prendere la cittadinanza italiana e poter giocare nella Juventus non da extracomunitario. Domande farsa, concordate, secondo i pm della Procura di, che indaga sul pasticcio, nel quale ha giocato un ruolo (ma non è indagata) la ministra dei Trasporti Paola De ...

MInghingolo : RT @SecolodItalia1: Esame di italiano taroccato a Suarez, si dimette la rettrice dell’Università di Perugia Grego Bolli - SecolodItalia1 : Esame di italiano taroccato a Suarez, si dimette la rettrice dell’Università di Perugia Grego Bolli… - N_Tomassetti : RT @ilpost: La rettrice dell’Università per stranieri di Perugia si è dimessa in seguito all’indagine sull’esame di italiano di Luis Suarez… - solodax : RT @CampiMinati: Si dimette la rettrice di Perugia: un atto dovuto. Spiace che il paese non capisca che la diffusione e pubblicazione di in… - TuttoQuaNews : RT @ilpost: La rettrice dell’Università per stranieri di Perugia si è dimessa in seguito all’indagine sull’esame di italiano di Luis Suarez… -