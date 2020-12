A Natale tutti in zona rossa: l’assalto allo shopping fa paura (Di lunedì 14 dicembre 2020) Natale in lockdown, tutti in zona rossa nelle festività. A questo si potrebbe arrivare dopo le immagini «del centro delle città con insopportabili assembramenti di persone», ha detto ieri il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 dicembre 2020) Natale in lockdown, tutti in zona rossa nelle festività. A questo si potrebbe arrivare dopo le immagini «del centro delle città con insopportabili assembramenti di persone», ha detto ieri il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri.

MassimGiannini : Il #Natale di Roma, a Via del Corso. Buon #Covid a tutti - GiovanniToti : La #Liguria si conferma una delle regioni in cui il #Covid19 sta regredendo più in fretta e il merito è dei sacrifi… - virginiaraggi : Oggi accendiamo nuovamente le luci di Natale di Roma e salutiamo il nostro #Spelacchio. Le luci, mai come quest’an… - MilenaLazzaroni : RT @Open_gol: Secondo il commissario sarà possibile «vaccinare tutti gli italiani che lo vorranno entro settembre» - MiyakeEau : Ci voleva il #Covid per riunire le famiglie?Ma guardate che il #CoVid le distrugge le famiglie.Perché come dono di… -