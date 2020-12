Ultime Notizie Roma del 13-12-2020 ore 12:10 (Di domenica 13 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buona domenica il 13 dicembre Ben ritrovati da Francesco Vitale in studio Secondo conteggio l’Italia il bilancio delle vittime da covid-19 avendo superato è riunito per numero di decessi Sul fronte dei contagi invece l’istituto superiore di sanità avverte che nel nostro paese il numero dei nuovi casi ancora significativo anche se invece crescita Locatelli rassicura entro l’estate il vaccino a tutti una crisi al buio che non prospetta alcunché di buono per il futuro il segretario del PD Nicola Zingaretti getta acqua sul fuoco Dopo le parole di Renzi la conclusione dell’esecutivo sarebbe un’avventura pericolosa sottolinea Zingaretti che si dichiara disposto Tuttavia migliorare l’azione del governo c’è la necessità di dotare il paese di una visione ampia strutturale riformatrice la fa venire rappresenta uno spartiacque ci ha costretti tutti ad ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buona domenica il 13 dicembre Ben ritrovati da Francesco Vitale in studio Secondo conteggio l’Italia il bilancio delle vittime da covid-19 avendo superato è riunito per numero di decessi Sul fronte dei contagi invece l’istituto superiore di sanità avverte che nel nostro paese il numero dei nuovi casi ancora significativo anche se invece crescita Locatelli rassicura entro l’estate il vaccino a tutti una crisi al buio che non prospetta alcunché di buono per il futuro il segretario del PD Nicola Zingaretti getta acqua sul fuoco Dopo le parole di Renzi la conclusione dell’esecutivo sarebbe un’avventura pericolosa sottolinea Zingaretti che si dichiara disposto Tuttavia migliorare l’azione del governo c’è la necessità di dotare il paese di una visione ampia strutturale riformatrice la fa venire rappresenta uno spartiacque ci ha costretti tutti ad ...

