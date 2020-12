Sonia Lorenzini parla di Federico Piccinato e Zelletta interviene: “Mio grande amico” (VIDEO) (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo averne già parlato con Maria Teresa Ruta, nella Casa del grande Fratello Vip è nuovamente tempo di confidenze per Sonia Lorenzini che chiacchierando con Stefania Orlando, parla ancora una volta della rottura con Federico Piccinato, il suo ultimo fidanzato. Sonia Lorenzini parla di Federico Piccinato e Zelletta interviene: “Mio grande amico” L’ultima relazione non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo averne giàto con Maria Teresa Ruta, nella Casa delFratello Vip è nuovamente tempo di confidenze perche chiacchierando con Stefania Orlando,ancora una volta della rottura con, il suo ultimo fidanzato.diL’ultima relazione non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : MI AMMAZZA PENSARE CHE SONIA LORENZINI SIA LI DENTRO SOLO PER FARE UNA LITE STORICA CON TOMMASO. GIÀ SU MEDIASET EX… - PIERSALEMI : @prelemiupdates Mettete Sonia Lorenzini posto di rosalinda - lostnpercussion : RT @trashbiccis: VI PREGO RENDIAMO VIRALE QUESTO MIO CAPOLAVORO ?? Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini feat. Trashbiccis ?????? Retwittate tutti… - petrag_____ : Non so che #GFVIP voi stiate guardando ma io vedo una possibile alleanza di Dayane Mello con Sonia Lorenzini più che con Stefania e Tommaso - noemi29223769 : Sonia lorenzini que pasa? #gfvip -