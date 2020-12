Reddito di cittadinanza, in arrivo altri 2 miliardi di fondi: ma i controlli sono a rilento (Di lunedì 14 dicembre 2020) Al ministero dell?Economia si cercano almeno due miliardi di euro per coprire le extra-spese legate all?erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2021. Da quando è scoppiata la... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 14 dicembre 2020) Al ministero dell?Economia si cercano almeno duedi euro per coprire le extra-spese legate all?erogazione deldinel 2021. Da quando è scoppiata la...

repubblica : Reggio Calabria, reddito di cittadinanza e buoni alimentari agli uomini del clan. 185 persone denunciate [di Alessi… - ilfoglio_it : Ma quali milioni di nuovi posti di lavoro e occupati. Il reddito di cittadinanza è un sussidio e basta - KodiakIstintivo : Da #90giorniperinnamorarsi a 90 giorni per il reddito di cittadinanza è un attimo... - Rosyfree74 : RT @laGigogin: Ma infatti. Pensa a quelli che non vogliono la patrimoniale e vogliono abolire il reddito di cittadinanza. Che merde eh? ht… - Moonlightshad1 : RT @laGigogin: Ma infatti. Pensa a quelli che non vogliono la patrimoniale e vogliono abolire il reddito di cittadinanza. Che merde eh? ht… -