Omaggio a Beethoven | la grande musica classica sulla Rai

RAI5 ha creato un grande evento in Omaggio a Beethoven per i 250 anni dalla nascita. Dal 14 al 26 dicembre verranno trasmessi una serie di concert con grandi interpreti come Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Uto Ughi e altri. Omaggio a Beethoven a su Rai5 In questo dicembre, precisamente il 16, si festeggiano i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven. Per celebrare il compositore, Rai Cultura e Rai5 dedicano al genio musicale una serie di appuntamenti. Si comincia con "Immortali amate", in prima visione ogni pomeriggio dal 14 al 18 dicembre, che proporrà l'integrale dei Concerti per pianoforte e orchestra introdotti da Sandro Cappelletto ed eseguiti da cinque affermate pianiste italiane: Leonora Armellini, Maria Perrotta, Mariangela Vacatello, Anna ...

