Mourinho, solo un pari: Tottenham fermato dal Crystal Palace (Di domenica 13 dicembre 2020) LONDRA (Inghilterra) - Nel dodicesimo turno di Premier League il Tottenham pareggia col Crystal Palace al Selhurst Park in uno dei tanti derby londinesi. 1-1 il risultato finale con gli Spurs che ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 dicembre 2020) LONDRA (Inghilterra) - Nel dodicesimo turno di Premier League ilpareggia colal Selhurst Park in uno dei tanti derby londinesi. 1-1 il risultato finale con gli Spurs che ...

sportli26181512 : Mourinho, solo un pari: Tottenham fermato dal Crystal Palace: Gli Spurs vanno avanti con Kane, ma nel finale vengon… - trafficoinbrita : Spurs padroni ma dopo 15' in cui hanno cercato di sfondare a sinistra, con pochi risultati concreti, Mourinho ha in… - GianScudieri : Ricordo sempre che se si possono parare solo i tiri parabili, la gara del 22 maggio Mourinho la vedeva dalla tv di casa. - PaoloGFlorence : @TorinoSFT L’allenatore e’ sempre l’anello debole e il terminale di una cattiva gestione. Alla #Fiorentina ?? ne sti… - RRock_R6 : @Sssince1908 @luca_serpericci @NonConoscoVG Dovresti vedere tutto il video, non solo quello tagliato che gira in re… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho solo Mourinho, solo un pari: Tottenham fermato dal Crystal Palace Corriere dello Sport.it Spurs: Kane non basta, col Palace è 1 a 1 Spurs: Kane non basta, col Palace è 1 a 1: Termina in parità il derby di Londra fra Crystal Palace e Tottenham. A Kane, risponde Schlupp. Dele Alli e il bowling, irrompe Mourinho sui social: “Quello che vuol giocare una partita sei tu…” Mourinho è scatenato sui social. Il suo bersaglio di questa è stato Dele Alli, a cui lo Special One ha commentato una foto condivisa su Instagram. “Chi vuole fare una partita?”, ha scritto il giocator ... Spurs: Kane non basta, col Palace è 1 a 1: Termina in parità il derby di Londra fra Crystal Palace e Tottenham. A Kane, risponde Schlupp.Mourinho è scatenato sui social. Il suo bersaglio di questa è stato Dele Alli, a cui lo Special One ha commentato una foto condivisa su Instagram. “Chi vuole fare una partita?”, ha scritto il giocator ...