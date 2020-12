LIVE – Trento-Cantù 58-57, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 13 dicembre 2020) Dolomiti Energia Trento e Acqua S.Bernardo Cantù chiudono l’undicesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. I bianconeri corsari in Europa, si sono rimessi in carreggiata anche nei confini nazionali dove occupano il quarto posto in classifica. Grandi difficoltà invece per Cantù che dopo il ritiro della Virtus Roma è precipitata all’ultimo posto. Domenica 13 dicembre alle ore 19.00 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Trento-Cantù 58-57 FINE TERZO QUARTO 58-57 30?- WILLIAMS! Due punti per il sorpasso Trento: 58-57. 27‘- Williams dall’area per il 53-57. 26‘- 2/2 per Sanders dalla lunetta, 51-56. 25‘- Williams realizza dall’area per ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Dolomiti Energiae Acqua S.Bernardochiudono l’undicesima giornata del campionato diA1. I bianconeri corsari in Europa, si sono rimessi in carreggiata anche nei confini nazionali dove occupano il quarto posto in classifica. Grandi difficoltà invece perche dopo il ritiro della Virtus Roma è precipitata all’ultimo posto. Domenica 13 dicembre alle ore 19.00 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA58-57 FINE TERZO QUARTO 58-57 30?- WILLIAMS! Due punti per il sorpasso: 58-57. 27‘- Williams dall’area per il 53-57. 26‘- 2/2 per Sanders dalla lunetta, 51-56. 25‘- Williams realizza dall’area per ...

