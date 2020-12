Gf Vip | Filippo Nardi sbotta | Stiamo pulendo i vostri peli pubici

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 13 dicembre 2020) Francesca Galici Entrato da poco nel Grande Fratello,si è lamentato della scarsa pulizia della Casa e di quanto ritrovato nel bagno I nuovi ingressi nella Casa hanno già generato i primi malumori tra i concorrenti che da settembre vivono a Cinecittà. L'allungamento fino a febbraio ha reso necessario inserire nel gioco nuove persone, sia per creare altre dinamiche sia per avere il numero adeguato di vip per portare a termine il reality. Dopo i poco utili ingressi in corsa di Paolo Brosio e Stefano Bettarini, uno eliminato dopo 10 giorni dall'ingresso dal pubblico a casa e l'altro squalificato dal gioco dopo 72 ore per una bestemmia, ecco che alla superstite Giulia Salemi si sono aggiunti Samantha De Grenet,e Sonia Lorenzini. I primi due sono stati inseriti per rimpolpare la ...