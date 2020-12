Fiorentina: la squadra va in ritiro dopo il ko con l'Atalanta (Di domenica 13 dicembre 2020) La Fiorentina va in ritiro a partire da lunedì 14 dicembre. Così ha deciso la società viola dopo il pesante ko rimediato contro l'Atalanta a Bergamo. Un 3-0 senza appello, con i viola incapaci di ... Leggi su lanazione (Di domenica 13 dicembre 2020) Lava ina partire da lunedì 14 dicembre. Così ha deciso la società violail pesante ko rimediato contro l'a Bergamo. Un 3-0 senza appello, con i viola incapaci di ...

acffiorentina : NOTA ACF FIORENTINA | ?? La Fiorentina smentisce quanto scritto dal sito - AgReds : RT @PietroLazze: Date la colpa a chi vi pare. Giornalisti, società, dirigenti, allenatore, giocatori, ma questa squadra semplicemente non e… - Fiorentina_ole : RT @SaraMeini: #Fiorentina +++Comunicato+++ La Società, dal Presidente Commisso al DG Barone, a tutti gli altri dirigenti, è furente dopo l… - MomentiCalcio : Fiorentina, così non va: la dirigenza si arrabbia e la squadra va in ritiro - HypsterCHT : Il ritiro per la #fiorentina mi fa ridere, perché non le punizioni corporali, un po' di gogna... A questa squadra s… -