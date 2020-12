(Di domenica 13 dicembre 2020) ' I governanti ragionano sulla base di dati e di modelli. Loro sanno quali sono i momenti nevralgici e prevedono che se non fanno iltotale gli ospedali collassano. Laa questo non ...

tempoweb : 'Ospedali stracarichi per il #Covid_19' Ilaria Capua a #DomenicaIn Ecco la spiegazione su #morti e terza ondata… - paolokanta : @Agenzia_Ansa Vogliamo galli e la capua nella sezione covid giovani. - Ebebeb912 : RT @ardigiorgio: E’ deceduto, all’età di 57 anni, per covid, un agente penitenziario del carcere di Santa Maria Capua vetere. E’ il quart… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid, Capua: «Bene lockdown deciso dalla Merkel, unica decisione da prendere» - leggoit : Covid, Capua: «Bene lockdown deciso dalla Merkel, unica decisione da prendere» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Capua

Il Messaggero

La virologa e ricercatrice, Ilaria Capua, ospite della puntata di "Domenica In" di domenica 13 dicembre, mette in guardia dal rischio di ...«I governanti ragionano sulla base di dati e di modelli. Loro sanno quali sono i momenti nevralgici e prevedono che se non fanno il lockdown totale gli ospedali collassano. La Merkel a ...