Cagliari-Inter, dalle 12,45 la Diretta: problemi tecnici per le immagini, inizio posticipato (Di domenica 13 dicembre 2020) L'Inter di Conte è chiamata a Cagliari a reagire dopo la batosta dell'eliminazione europea. Conte nell'occhio del ciclone lancia Eriksen, l'uomo più discusso della sua... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 dicembre 2020) L'di Conte è chiamata aa reagire dopo la batosta dell'eliminazione europea. Conte nell'occhio del ciclone lancia Eriksen, l'uomo più discusso della sua...

