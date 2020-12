Cagliari-Inter 1-3, la squadra di Conte spreca e rischia molto: ma nel finale ribalta la partita (Di domenica 13 dicembre 2020) Lukaku e compagni sprecano una decina di buone occasioni da gol, Cragno insuperabile fino al 77': poi i gol nerazzurri che fissano il risultato Leggi su corriere (Di domenica 13 dicembre 2020) Lukaku e compagnino una decina di buone occasioni da gol, Cragno insuperabile fino al 77': poi i gol nerazzurri che fissano il risultato

