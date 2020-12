Benevento5 beffato allo scadere | col Senise finisce in parità

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ arrivata a sessanta secondi dal traguardo la beffa per il, raggiunto sull’1-1 ad un passo dal suono della sirena da unche ha creduto fino all’ultimo di rimettere in piedi una gara che sembrava ormai persa. Senza lo squalificato Volonnino, al suo terzo e ultimo turno di stop, la squadra di mister Oliva ha disputato un buon primo tempo, senza tuttavia riuscire a scardinare l’arcigna difesa degli ospiti, in affanno solo un paio di circostanze quando Brignola e Galletto sono andati vicinissimi al vantaggio. Sul fronte opposto, anche Ranieri ha avuto il suo da fare con due ottimi interventi che hanno inchiodato il punteggio sullo 0-0 al termine della prima frazione. Nella ripresa la squadra girossa è tornata in campo con un piglio diverso e dopo un paio di opportunità fallite ...