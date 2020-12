Ultime Notizie Roma del 12-12-2020 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio piano Ferrigno oggi il vertice tra governo regioni nel quale ogni regione dovrebbe fornire i tempi rapidissimi il numero dei primi soggetti che dovranno essere vaccinati ad annunciare al ministro degli affari regionali Francesco boccia al vertice partecipa anche il ministro della Salute Roberto Speranza Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri gennaio dovrebbe essere il mese della vaccinazione in Italia e nel resto d’Europa il 29 dicembre agenzia Europea del farmaco dovrebbe dare il via libera al vaccino fai E da quel giorno sicura Roberto Speranza ai file Italia saranno pronte a partire negli Stati Uniti intanto luce verde della ed alla distribuzione del vaccino faiser e Trump annuncia che le prime sono situazioni avevano in meno di 24 ore andiamo a Vicenza lunghi ...