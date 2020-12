Task Force Italia, Web Talk con Marco Ghigliani (Di sabato 12 dicembre 2020) Appuntamento martedì 22 dicembre p.v. alle ore 17:30 con il web Talk organizzato da Task Force Italia, in partnership con l’Accademia internazionale per lo Sviluppo economico e sociale (Aises), Universal trust e Global investors alliance. Valerio De Luca, presidente di Task Force Italia, intervista Marco Ghigliani, amministratore delegato e direttore generale di La7 s.p.a. Intervengono i componenti di Task Force Italia: Alessandro Picardi, vicepresidente esecutivo di Tim e vicepresidente di Confindustria digitale. Leorizio D’Aversa, senior partner, McKinsey & Company, responsabile di digital practice per il Mediterraneo. Claudia Ferrazzi, presidente di Viarte e consigliere di ... Leggi su formiche (Di sabato 12 dicembre 2020) Appuntamento martedì 22 dicembre p.v. alle ore 17:30 con il weborganizzato da, in partnership con l’Accademia internazionale per lo Sviluppo economico e sociale (Aises), Universal trust e Global investors alliance. Valerio De Luca, presidente di, intervista, amministratore delegato e direttore generale di La7 s.p.a. Intervengono i componenti di: Alessandro Picardi, vicepresidente esecutivo di Tim e vicepresidente di Confindustria digitale. Leorizio D’Aversa, senior partner, McKinsey & Company, responsabile di digital practice per il Mediterraneo. Claudia Ferrazzi, presidente di Viarte e consigliere di ...

