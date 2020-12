Sport italiano in lutto | trovato chiuso in bagno in una pozza di sangue

Leggi su howtodofor

(Di sabato 12 dicembre 2020) Il campione di body building Alberto Clementi è statomorto nella sua abitazione di Càorle, in Veneto: è mistero fitto sulle cause del decesso. La prima ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di un arresto cardiocircolatorio L’uomo viveva con l’attuale compagna che ha dato l’allarme. Non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri del comune vento e il magistrato di turno. Sono stati prelevati numerosi integratori e farmaci. Antonello Cirnelli eseguirà l’autopsia la prossima settimana. La casa, che si trova in via del Quadrante, nel rione di Santa Margherita, non risulta sottoposta a sequestro. Stando a quanto riporta la Nuova Venezia, Clementi aveva in gestione una palestra in via Perugia nella zona di Falconera. Il 49enne body builder aveva gareggiato in numerose competizioni, anche di livello internazionale. Era stato a volte anche ...