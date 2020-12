Sanremo 2021, la lista completa dei possibili Big in gara (Di sabato 12 dicembre 2020) Dalla super nazional popolare Orietta Berti ai decisamente meno famosi La Rappresentante di lista, passando dagli ex talent Gaia Gozzi e Maneskin fino agli idoli delle classifiche come i Boomdabash e Fedez. Il cast dei Big che si scontreranno al Festival di Sanremo 2021 dovrebbe essere composto da 26 nomi e sarà annunciato in diretta su RaiUno il prossimo giovedì direttamente da Amadeus, che anche quest’anno curerà la conduzione e la direzione artistica. Dal Fatto Quotidiano a Blogo passando per Giornalettismo: nel corso di questi ultimi giorni molti nomi sono trapelati online e qua troverete la lista completa dei Big che avrebbero inviato un brano ad Amadeus. Chi fra loro troveremo sul palco dell’Arison? Achille Lauro Aiello Annalisa Arisa Boomdabash Colapesce feat. Demartino Ermal Meta Francesca ... Leggi su biccy (Di sabato 12 dicembre 2020) Dalla super nazional popolare Orietta Berti ai decisamente meno famosi La Rappresentante di, passando dagli ex talent Gaia Gozzi e Maneskin fino agli idoli delle classifiche come i Boomdabash e Fedez. Il cast dei Big che si scontreranno al Festival didovrebbe essere composto da 26 nomi e sarà annunciato in diretta su RaiUno il prossimo giovedì direttamente da Amadeus, che anche quest’anno curerà la conduzione e la direzione artistica. Dal Fatto Quotidiano a Blogo passando per Giornalettismo: nel corso di questi ultimi giorni molti nomi sono trapelati online e qua troverete ladei Big che avrebbero inviato un brano ad Amadeus. Chi fra loro troveremo sul palco dell’Arison? Achille Lauro Aiello Annalisa Arisa Boomdabash Colapesce feat. Demartino Ermal Meta Francesca ...

