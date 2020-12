Pupo al GF Vip: “Mi infatuai di un uomo, gli scrissi anche una canzone” (Di sabato 12 dicembre 2020) Il cantante in un momento toccante della puntata ha svelato il suo innamoramento nei confronti di un fonico L’opinionista del Grande Fratello Vip Pupo ieri sera durante la puntata ha svelato in diretta di essersi invaghino in passato di un fonico di nome Riccardo al quale scrisse pure una canzone. Lo ha raccontato mentre Signorini con Malgioglio e Tommaso Zorzi parlavano dell’amicizia tra Tommaso e Francesco Oppini. Proprio Malgioglio infatti ha scritto una lettera a Oppini, immedesimandosi in Tommaso. Nella lettera il cantautore afferma che trovare l’amore vero non è semplice: “L’amore per noi spesso non è duraturo, questa è la realtà” ha detto Cristiano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Il racconto di Pupo Ma a questa sua affermazione hanno ribattuto sia Signorini sia ... Leggi su 361magazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Il cantante in un momento toccante della puntata ha svelato il suo innamoramento nei confronti di un fonico L’opinionista del Grande Fratello Vipieri sera durante la puntata ha svelato in diretta di essersi invaghino in passato di un fonico di nome Riccardo al quale scrisse pure una canzone. Lo ha raccontato mentre Signorini con Malgioglio e Tommaso Zorzi parlavano dell’amicizia tra Tommaso e Francesco Oppini. Proprio Malgioglio infatti ha scritto una lettera a Oppini, immedesimandosi in Tommaso. Nella lettera il cantautore afferma che trovare l’amore vero non è semplice: “L’amore per noi spesso non è duraturo, questa è la realtà” ha detto Cristiano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Il racconto diMa a questa sua affermazione hanno ribattuto sia Signorini sia ...

GossipItalia3 : GF Vip, Pupo: «Mi infatuai di un fonico, scrissi anche una canzone per lui» #gossipitalianews - infoitcultura : GF Vip, Patrizia De Blanck sbotta contro Pupo: “Ti do un calcio in cu*o” - infoitcultura : GF Vip, Pupo sgancia la bomba in diretta: “Mi sono innamorato di un uomo” - pairsonnalitesF : GF Vip 5, Pupo rivela: «Ho avuto un'infatuazione per un ragazzo»: ... contrapporre uomo e omosessuale, confessare d… - pairsonnalitesF : GF Vip 5, Pupo rivela: «Ho avuto un'infatuazione per un ragazzo»: Tralasciando la 'gaffe' nel contrapporre uomo e o… -