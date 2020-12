Paolo Rossi, i funerali a Vicenza: gli azzurri del Mundial portano la bara. Cabrini: «Non ti lascerò andare» (Di sabato 12 dicembre 2020) È terminato nel Duomo di Vicenza il funerale di Pablito. La bara è uscita dalla cattedrale con una sciarpa biancorossa posata in cima, dove è stesa anche una maglia... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 12 dicembre 2020) È terminato nel Duomo diil funerale di Pablito. Laè uscita dalla cattedrale con una sciarpa biancorossa posata in cima, dove è stesa anche una maglia...

