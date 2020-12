Napoli | sequestrate più di 3mila pillole anti Covid provenienti dalla Cina

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza diha sequestrato una partita di farmacispacciati come cura contro il-19. Il sequestro è avvenuto nel quartiere Gianturco, in un negozio di un parrucchiere di origine cinese. Le confezioni contenevano un totale di 3.456. Le istruzioni erano redatte in lingua cinese ed erano commerciate senza l'autorizzazione dell'Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco. Il titolare del negozio è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per commercializzazione e somministrazione abusiva di medili privi di autorizzazione.