Milano | droga ordinata su Whatsapp con un linguaggio in codice e consegnata a domicilio

(Di domenica 13 dicembre 2020) I pedinamenti 'Una birra', 'voglio bere una cosa', 'siamo in due tre', 'ci sei?'. Avevano untra loro e i clienti per decifrare quantae che tipologia volevano acquistare. Si ...

Stefanialove_of : Milano mega party con dj set a base di alcool e droga , 63 giovani hanno cercato di scappare, bloccati ed identifi… - Paola06102138 : RT @claudio_2022: Milano, droga ordinata su Whatsapp e consegnata a domicilio. Otto provvedimenti restrittivi nei confronti di sette albane… - lorenteggio : #cocaina #hashish #Milano. Oltre 2kg di #droga sequestrata tra via Paolo Sarpi e P.zza Gerusalemme: in manette band… - LPincia : RT @claudio_2022: Milano, droga ordinata su Whatsapp e consegnata a domicilio. Otto provvedimenti restrittivi nei confronti di sette albane… - Yogaolic : #Milano Fiumi di droga alle feste di Genovese: indagato il suo braccio destro Daniele Leali -

Ultime Notizie dalla rete : Milano droga

MilanoToday.it

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...Spacciavano cocaina nel centro di Milano - tra via Paolo Sarpi, piazza Gerusalemme, via Cenisio - usando WhatsApp per ricevere gli ordini e consegnando in bici o in taxi. La polizia di Milano ha eseg ...