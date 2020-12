"Ho cose da dire, perché non mi mandano?". Report e il documento insabbiato, parla il consulente-chiave: vietato andare dai pm (Di sabato 12 dicembre 2020) Francesco Zambon, il funzionario dell'Oms a cui il numero due in Europa dell'organizzazione, Ranieri Guerra, avrebbe chiesto di cambiare la data del piano pandemico italiano, è stato convocato dai pm di Bergamo lo scorso 10 dicembre per essere sentito come teste, ma non si è potuto presentare nonostante avesse chiesto il permesso. Il motivo? Il mancato via libera da parte dell'Organizzazione. O meglio: l'Oms non avrebbe fatto sapere a Zambon della convocazione. "Noi non abbiamo ricevuto nessuna convocazione. La questione è molto complessa e in questa fase è prematuro prendere decisioni a titolo personale. Ci sono coinvolti Oms, governo e procura e siamo in attesa che a livello istituzionale risolvano il problema", ha detto il difensore di Zambon, avvocato Vittore d'Acquarone. Secondo quanto anticipato ieri dal quotidiano britannico The Guardian, Zambon ha ricostruito così il suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Francesco Zambon, il funzionario dell'Oms a cui il numero due in Europa dell'organizzazione, Ranieri Guerra, avrebbe chiesto di cambiare la data del piano pandemico italiano, è stato convocato dai pm di Bergamo lo scorso 10 dicembre per essere sentito come teste, ma non si è potuto presentare nonostante avesse chiesto il permesso. Il motivo? Il mancato via libera da parte dell'Organizzazione. O meglio: l'Oms non avrebbe fatto sapere a Zambon della convocazione. "Noi non abbiamo ricevuto nessuna convocazione. La questione è molto complessa e in questa fase è prematuro prendere decisioni a titolo personale. Ci sono coinvolti Oms, governo e procura e siamo in attesa che a livello istituzionale risolvano il problema", ha detto il difensore di Zambon, avvocato Vittore d'Acquarone. Secondo quanto anticipato ieri dal quotidiano britannico The Guardian, Zambon ha ricostruito così il suo ...

marciocapatonda : Auguri al mio maestro @ninofrassicaoff che oggi compie 700 anni ma se ne sente in corpo 234, anche 220 quando fa ca… - TeresaBellanova : Condivido appieno il passaggio in cui @matteorenzi ieri l'altro in Senato ha osservato: abbiamo tagliato 300 parlam… - borghi_claudio : Ma @piersileri ma lei CHE NE SA di economia per dire queste cose sulla riforma del MES? E' un medico, come fa a giu… - Pasquale_Mereu : RT @Libero_official: 'Ho ricevuto la convocazione, ma non mi lasciano andare dai pm. Avevo qualcosa da dire': il funzionario dell'Oms getta… - NicolaNk : RT @cgilnazionale: .@giannafracassi #Cgil a @SkyTG24 su #NextGenerationEu: “C’è un problema di partecipazione. Abbiamo molte cose da dire,… -

Ultime Notizie dalla rete : cose dire "Volevo andare in Procura perché ho cose da dire" Il Giorno "Volevo andare in Procura perché ho cose da dire"

Il ricercatore dell’Oms Zambon sarebbe stato convocato per la terza volta. Aveva redatto un duro report rimasto sul sito dell’ente solo per 24 ore ...

Il ricercatore dell’Oms Zambon sarebbe stato convocato per la terza volta. Aveva redatto un duro report rimasto sul sito dell’ente solo per 24 ore ...