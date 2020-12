Addio a Pablito, i compagni dell' 82 portano a spalla il feretro fra gli applausi: 'ci ha portati sul tetto del mondo' (Di sabato 12 dicembre 2020) Commozione e applausi per l'ultimo saluto a Paolo Rossi, scomparso giovedì a 64 anni Sulla bara la maglia azzurra con il numero 20 e la sciarpa del Lanerossi Vicenza, la squadra che lo lanciò nel ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 12 dicembre 2020) Commozione eper l'ultimo saluto a Paolo Rossi, scomparso giovedì a 64 anni Sulla bara la maglia azzurra con il numero 20 e la sciarpa del Lanerossi Vicenza, la squadra che lo lanciò nel ...

