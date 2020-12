XFactor 2020, vince la giovanissima Casadilego con il brano “Vittoria” scritto appositamente per lei da Mara Sattei. L’esibizione (Di venerdì 11 dicembre 2020) È Casadilego la vincitrice di X Factor 2020: la diciassettenne Elisa Coclite, delle Under Donna guidate da Hell Raton, ha trionfato al termine della finale di ieri dello show di Sky prodotto da Fremantle. All’ultimo scontro, nel corso della finalissima di giovedì, Casadilego ha avuto la meglio sui Little Pieces of Marmelade proponendo Vittoria, il brano originale scritto appositamente per lei da Mara Sattei. Casadilego è nata a Bellante (TE), studia pianoforte classico e suona la chitarra. Ha scelto il suo nome d’arte dal titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran, “Lego House”, e conquistato pubblico e giudici grazie alla sua voce straordinaria. Già alle Audition, quando aveva portato A case of you di Joni Mitchell, davanti al suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Èla vincitrice di X Factor: la diciassettenne Elisa Coclite, delle Under Donna guidate da Hell Raton, ha trionfato al termine della finale di ieri dello show di Sky prodotto da Fremantle. All’ultimo scontro, nel corso della finalissima di giovedì,ha avuto la meglio sui Little Pieces of Marmelade proponendo Vittoria, iloriginaleper lei daè nata a Bellante (TE), studia pianoforte classico e suona la chitarra. Ha scelto il suo nome d’arte dal titolo di una canzone del suo idolo Ed Sheeran, “Lego House”, e conquistato pubblico e giudici grazie alla sua voce straordinaria. Già alle Audition, quando aveva portato A case of you di Joni Mitchell, davanti al suo ...

