X Factor 14 | le unghie con smalto nero vincono l’edizione 2020

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ogni edizione di X Factor offre sempre una carrellata di ispirazioni di look che non deludono. Tra i make-up dei concorrenti creati dal team di Mac Cosmetics Italia, make-up ufficiale di #XFactor2020, e i look del giudice Emma Marrone realizzati dal make-up artist Simone Belli, le acconciature di tutti che hanno raggiunto la perfezione grazie all’uso dei tool Dyson Official Partner, l’edizione 2020 in epoca pandemica ha dato tante soddisfazioni. E i profili social degli addetti ai lavori lo dimostrano con scatti postati sui feed che sono diventati un vero e proprio mood board di tendenze alle quali attingere in questo periodo delle feste.