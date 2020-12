WandaVision – i poster, le news e i 2 trailer (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’account ufficiale di Disney+ ha ormai rilasciato alcune anticipazioni sulla serie TV WandaVision, con circa sei nuovi poster che ritraggono Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) di nuovo insieme. A quanto pare, tra Black Widow, The Falcon and The Winter Soldier, Hawkeye, WandaVision e altre serie TV, il 2021 sembra essere l’anno di ritorno del Marvel Cinematic Universe: WandaVision arriverà sulla piattaforma streaming il 15 Gennaio 2021. Tra supposizioni e anticipazioni: cosa si vedrà in WandaVision? Dopo gli : by Hynerd.it Leggi su hynerd (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’account ufficiale di Disney+ ha ormai rilasciato alcune anticipazioni sulla serie TV, con circa sei nuoviche ritraggono Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) di nuovo insieme. A quanto pare, tra Black Widow, The Falcon and The Winter Soldier, Hawkeye,e altre serie TV, il 2021 sembra essere l’anno di ritorno del Marvel Cinematic Universe:arriverà sulla piattaforma streaming il 15 Gennaio 2021. Tra supposizioni e anticipazioni: cosa si vedrà in? Dopo gli : by Hynerd.it

