Spostamenti tra Comuni | cosa può cambiare nel Dpcm di Natale?

LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - CottarelliCPI : Il Comune di Roma ha oltre 2 milioni di abitanti, più di 11 regioni. Ci sono 870 comuni con meno di 500 abitanti. M… - Agenzia_Ansa : Il governo apre sugli spostamenti tra i comuni a #Natale #ANSA - _IL_DIGA_ : RT @aedan83: Bloccare gli spostamenti tra comuni a Natale è brutto, ma tornare a permetterli solo perché la gente s'è lamentata è notevolme… - lacarlizz : RT @LucaBizzarri: C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra

Speranza è contrario alla diminuzione delle misure previste per gli spostamenti: "Non è tutto finito. Abbiamo chiesto sacrifici anche a Natale".La Campania non passerà in zona gialla a partire da domenica 13 dicembre, come annunciato ad esempio dal presidente della Lombardia Attilio Fontana, regione che come la Campania è attualmente in un re ...