Serie A, Sassuolo-Benevento 1-0: un rigore di Berardi e un super Consigli portano i neroverdi al secondo posto (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Sassuolo supera 1-0 il Benevento e conquista la seconda posizione in classifica.I neroverdi guidati da Roberto De Zerbi sono tornati alla vittoria dopo due turni d'astinenza e di conseguenza si sono piazzati dietro al Milan con 22 punti. Match davvero emozionante soprattutto nel secondo tempo nonostante il risultato finale sia striminzito. La rete della vittoria la mette a segno Domenico Berardi che all'8' del primo tempo trasforma un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano in area di rigore. La ripresa è completamente a tinte giallorosse, ma Consigli in diverse occasioni salva i sanniti compiendo un paio di interventi davvero spettacolari e decisivi.

