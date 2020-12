Roma. Grosso pino cade e ferisce i passanti, in 7 rischiano il processo: tra di loro anche impiegati comunali (Di venerdì 11 dicembre 2020) E’ il 25 febbraio del 2019 quando un Grosso albero, un pino marittimo di 30 metri, crolla in Viale Giuseppe Mazzini, all’altezza del civico nr.103, andando a finire su quattro auto in sosta e due passanti. E ora proprio per quel tragico fatto, dove un uomo ha riportato danni permanenti, sette persone indagate dalla Procura di Roma rischiano il processo con l’accusa di disastro colposo e lesioni gravissime. Le indagini sono state chiuse: si aspetta l’esito del rinvio a giudizio. Tra gli indagati ci sono alcuni impiegati comunali che avrebbero dovuto prendersi cura del verde pubblico e i responsabili della ditta, che possedeva l’appalto per la manutenzione. Ma a chi spettava la manutenzione di quella grossa pianta? In realtà, come emerso da una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 dicembre 2020) E’ il 25 febbraio del 2019 quando unalbero, unmarittimo di 30 metri, crolla in Viale Giuseppe Mazzini, all’altezza del civico nr.103, andando a finire su quattro auto in sosta e due. E ora proprio per quel tragico fatto, dove un uomo ha riportato danni permanenti, sette persone indagate dalla Procura diilcon l’accusa di disastro colposo e lesioni gravissime. Le indagini sono state chiuse: si aspetta l’esito del rinvio a giudizio. Tra gli indagati ci sono alcuniche avrebbero dovuto prendersi cura del verde pubblico e i responsabili della ditta, che possedeva l’appalto per la manutenzione. Ma a chi spettava la manutenzione di quella grossa pianta? In realtà, come emerso da una ...

Per ritrovare la confidenza con la vittoria servirà recuperare al meglio il pacchetto di centrocampo. Pellegrini e Veretout non sono partiti per Sofia ma potrebbero essere a disposizione per Bologna.

ESCLUSIVA – Massimo Donati: “Lazio-Verona partita bellissima, sarà battaglia in ogni zona del campo”

ROMA – Siamo alla vigilia di Lazio-Verona, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A Tim. Il match verrà trasmesso su DAZN alle ore 20:45 e sarà animato dal commento tecnico di Massimo Donati.

