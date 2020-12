Milan, Hauge protagonista in campo e fuori: studia l’italiano… in aereo (VIDEO) (Di venerdì 11 dicembre 2020) Milan, Hauge protagonista in campo con un gol in Europa League decisivo contro lo Sparta Praga ma anche fuori. Il neo acquisto, infatti, è stato filmato mentre... studia l'italiano in aereo.caption id="attachment 1063783" align="alignnone" width="482" Milan Hauge (tik tok Milan)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 dicembre 2020)incon un gol in Europa League decisivo contro lo Sparta Praga ma anche. Il neo acquisto, infatti, è stato filmato mentre...l'italiano in.caption id="attachment 1063783" align="alignnone" width="482"(tik tok)/caption ITA Sport Press.

capuanogio : #Hauge mi pare quel giocatore che si solito pesca il Borussia Dortmund in un campionato poco conosciuto e dopo qual… - AntoVitiello : Il #Milan chiude al primo posto il girone H di #EuropaLeague, utile per il sorteggio di lunedi. Decisivo un gol di… - AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Tatarusanu, Conti (Cap) , Kalulu, Duarte, Dalot, Krunic, Tonali, Castillejo, Maldini,… - Gazzettadmilano : Segna sempre Hauge, il Milan vince a Praga ed è primo nel girone di Europa League. - yassine13880342 : RT @cmdotcom: #Milan, alunno #Hauge: in aereo studia l'italiano VIDEO -