Lidia poliedrica

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Oggi, alla ricerca di memorie di, mi sono imbattuta in una sua opera autobiografica "Un anno al Senato – lucido diario di fine legislatura" (2009) contenente questa dedica: "Ad Antonia Sani carissima compagna e amica da decenni con riconoscente affetto e considerazione. Roma, 24.IV.2009." Mi sono salite le lagrime agli occhi, e un nodo alla gola… Lei, così presente e viva in queste parole, irrimediabilmente scomparsa per sempre. Girano in rete messaggi su messaggi. Donne che da Lei … Continua