In Germania il covid marcia a ritmi italiani. "Serve un lockdown duro" (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’Istituto Robert Koch registra nuovi picchi nella diffusione dell’epidemia di covid in Germania, dove nel giro di 24 ore sono stati segnalati 29.875 nuovi contagi (e dunque oltre 6.000 più di ieri, quando erano stati 23.679) e 598 vittime, finora un record. Negli ultimi giorni, alla luce dell’aumento dei casi, si è infiammata la discussione sulla necessità di misure più dure: il semi-lockdown in vigore dal 2 novembre non è sufficiente, e molti - a partire da Angela Merkel - sono favorevoli a un lockdown rafforzato, con la chiusura anticipata delle scuole per le feste di Natale e la serrata dei negozi. “L’unica possibilità di tornare ad avere la situazione sotto controllo è un nuovo lockdown, che deve essere messo in atto subito”: è quanto ha detto il ministro all’Interno tedesco, Horst Seehofer, allo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’Istituto Robert Koch registra nuovi picchi nella diffusione dell’epidemia diin, dove nel giro di 24 ore sono stati segnalati 29.875 nuovi contagi (e dunque oltre 6.000 più di ieri, quando erano stati 23.679) e 598 vittime, finora un record. Negli ultimi giorni, alla luce dell’aumento dei casi, si è infiammata la discussione sulla necessità di misure più dure: il semi-in vigore dal 2 novembre non è sufficiente, e molti - a partire da Angela Merkel - sono favorevoli a unrafforzato, con la chiusura anticipata delle scuole per le feste di Natale e la serrata dei negozi. “L’unica possibilità di tornare ad avere la situazione sotto controllo è un nuovo, che deve essere messo in atto subito”: è quanto ha detto il ministro all’Interno tedesco, Horst Seehofer, allo ...

