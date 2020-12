Gianluca De Matteis, Uomini e Donne/ Corteggiatrici in fuga? Marianna... (Di venerdì 11 dicembre 2020) Gianluca De Matteis resta senza Corteggiatrici a Uomini e Donne? Nella nuova puntata, il tronista romano elimina Marianna e... Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 11 dicembre 2020)Deresta senza? Nella nuova puntata, il tronista romano eliminae...

infoitcultura : Gianluca De Matteis criticato da Lucrezia Comanducci: “Non è pronto” - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, Lucrezia Comanducci spiega perché è tornata in studio per Armando Incarnato e rivela il suo pensi… - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #LucreziaComanducci spiega perché è tornata in studio per #ArmandoIncarnato e rivela il suo pensie… - amorsisulcuore : MA VOGLIAMO PASSARE DIRETTAMENTE A GIANLUCA DE MATTEIS? #uominiedonne - amorsisulcuore : Qui. Solo per Gianluca De Matteis. #uominiedonne -