Firenze Segnalatore acustico al semaforo tra piazza della Libertà e via Pier Capponi

(Di venerdì 11 dicembre 2020) È stato installato da Silfi ilall’impianto semaforico all’incrocio trae viaa a. L’intervento, già previsto nell’ambito delle modificheviabilità legati ai cantierilinea tranviaria Fortezza-San Marco, è stato anticipato su input dell’Amministrazione comunale. Ilera stato oggetto ad inizio ottobre di una segnalazione da parte dell’Unione Italiana Ciechi in merito alle difficoltà di un giovane non vedente. Gli uffici avevano immediatamente risposto spiegando che l’impianto sarebbe stato prossimamente oggetto di intervento ...

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Segnalatore

La Prima Pagina

È stato installato da Silfi il segnalatore acustico al semaforo all’incrocio tra piazza della Libertà e via Pier Capponi. L’intervento, riferisce il Comune di Firenze, era già previsto nell’ambito del ...FIRENZE: Aveva chiesto di modificare l'impianto per consentire al figlio non vedente di attraversare l'incrocio in sicurezza, con lei i cittadini del quartiere ...