Fall Guys darà il via alla Stagione 3 a brevissimo Data di uscita | trailer e dettagli

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Devolver Digital e Mediatonic hanno rivelato ai The Game Awards che la terzadi: Ultimate Knockout verrà lanciata il 15 dicembre. Il publisher e lo sviluppatore hanno confermato che "tantissime nuove funzionalità si faranno strada su PC e PS4". "I giocatori potranno sfidarsi in 7 nuovi livelli e vestire i propri fagioli con oltre 30 nuove skin. Nei prossimi giorni verranno rivelate una miriade di nuove funzionalità e aggiornamenti, inclusi nuovi ostacoli e ancora più ricompense per i più fiorenti. Restate sintonizzati per altre sorprese festive!", si legge nel comunicato stampa ufficiale. Leggi altro...